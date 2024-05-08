الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسومين أميريين بتعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسومين أميريين بتعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة
8 مايو 2024 11:22
  • أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سعادة محمد سعيد القبيسي مديراً عاماً لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً أميرياً بتعيين سعادة وائل عبدالقادر محمود مديراً عاماً لقطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من محمد بن سلمان قدم خلاله التعازي في وفاة طحنون بن محمد
المصدر: وام
رئيس الدولة
جهاز أبوظبي للمحاسبة
آخر الأخبار
الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاعتراف بالشهادات البحرية للملاحين
علوم الدار
الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاعتراف بالشهادات البحرية للملاحين
اليوم 11:50
«تحقيق أمنية» تُسعد 236 طفلاً في 2024
الترفيه
«تحقيق أمنية» تُسعد 236 طفلاً في 2024
اليوم 11:44
«ثاندر» يعبر «مافريكس» في «افتتاحية الإقصائية» بالمتألق «ألكسندر»
الرياضة
«ثاندر» يعبر «مافريكس» في «افتتاحية الإقصائية» بالمتألق «ألكسندر»
اليوم 11:33
"الأرصاد "
علوم الدار
تنبيه من "الوطني للأرصاد"
اليوم 11:27
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسومين أميريين بتعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة
علوم الدار
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسومين أميريين بتعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©