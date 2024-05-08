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علوم الدار

الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة

مساعدات الإمارات أسهمت في تخفيف معاناة أهالي القطاع (وام)
9 مايو 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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القاهرة.. مفاوضات التهدئة في غزة مستمرة بحضور الأطراف كافة

تواصل الإمارات تقديم المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الخامس من نوفمبر الماضي.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى أمس، 22627 طناً، حيث جرى إرسال 224 طائرة شحن، كما وصل إجمالي عدد الأطنان لعملية الإسقاط الجوي «طيور الخير» 3344 طناً، بالاشتراك مع الأردن 68 طناً، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة 803، بالإضافة الى 3 سفن شحن، كما بلغ إجمالي عدد شاحنات النقل البري من القاهرة إلى العريش 440 شاحنة. 
الى ذلك، بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 20503 حالات، وعدد الحالات التي تم استقبالها داخل دولة الامارات 611 حالة، كما وصل عدد الحالات التي استقبلها المستشفي العائم في العريش 154 حالة، بإجمالي 21268 حالة طبية.
وضمن «عملية الفارس الشهم 3» افتتحت الإمارات 6 محطات لتحلية المياه أقامتها في مدينة رفح المصرية، لضخ المياه الصالحة للشرب إلى سكان غزة، بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، وقد جاء نجاح عملية ضخ المياه إلى داخل القطاع، في ظروف يعاني خلالها سكان غزة شحاً في المياه النظيفة، حيث يزود خط المياه مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب.
وكانت الإمارات بادرت في 15 أكتوبر الماضي، بإطلاق حملة «تراحُم من أجل غزة» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة تنمية المجتمع.
وفي 18 نوفمبر الماضي، وصلت إلى دولة الإمارات الطائرة الأولى التي حملت على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي اليوم نفسه وجه سموه باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة.
والتزاماً بالمواقف الإنسانية التي لا تحيد عنها الدولة وقيادتها؛ وفي ظل اهتمامها الخاص بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية، تؤكد دولة الإمارات تَواصُل دعمها لهم عبر مختلف الآليات والسبل، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تواجه تعليق العديد من الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، للمساعدات التي تقدمها إلى الوكالة الأممية التي تسعى جاهدة إلى الحد من الوضع الكارثي في قطاع غزة.

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