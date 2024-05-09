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علوم الدار

ديوان الرئاسة ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

ديوان الرئاسة ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان
9 مايو 2024 09:28

نعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي .. // بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.

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ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون"//.

المصدر: وام
ديوان الرئاسة
هزاع بن سلطان بن زايد
الإمارات
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ديوان الرئاسة ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان
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