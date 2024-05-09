تريندز يبدأ جولة بحثية علمية إلى كندا

يدشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الافتراضي الجديد في مدينة مونتريال الكندية والخامس عالمياً يوم 12 مايو الجاري، وذلك خلال جولة بحثية علمية إلى كندا، بهدف المشاركة وتنظيم العديد من المؤتمرات والحلقات النقاشية في مونتريال وأتاوا.

ويهدف مكتب "تريندز" في مونتريال إلى تعزيز علاقات التعاون بين "تريندز" والمؤسسات البحثية والأكاديمية في كندا وأميركا الشمالية، ودعم التبادل العلمي والمعرفي.

كما ينظم "تريندز" في اليوم نفسه أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "مراكز الفكر والبحوث: أي دور وأي مستقبل في عالم مضطرب"، تتناول دور مراكز الفكر والبحوث في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، وتعزيز التعاون بين مراكز الفكر العربية والدولية.

كما تشهد الجولة البحثية، خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو الجاري، زيارات ميدانية لجامعات ومؤسسات بحثية في مونتريال وأوتاوا، بهدف تعزيز الشراكات والتعرف على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي، واستكشاف فرص التعاون مع هذه المؤسسات.

من جانب آخر، يشارك مركز تريندز في كونجرس أكفاس، وهو أكبر تجمع علمي متعدد التخصصات في العالم الناطق بالفرنسية، والذي سيعقد في أوتاوا في الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، وسينظم المركز بالتعاون مع جامعتي مونتريال وأوتاوا، مؤتمراً بعنوان “العالم العربي الحالي: الديناميكيات والجهات الفاعلة والقضايا الجيوسياسية”.

كما سيسجل في مونتريال ثلاث حلقات بودكاست مع خبراء كنديين، لمناقشة بعض أهم القضايا الراهنة وتبادل الأفكار والآراء.