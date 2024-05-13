70 شركة ومؤسسة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

دبي (الاتحاد)

افتتح أمس معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، الدورة السابعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي. ويساهم المعرض في بناء مستقبل الشباب الإماراتي من خلال مساعدتهم على اختيار المسار الوظيفي المناسب وتطوير جيل من القادة في جميع القطاعات الخاصّة والعامة.

وعقب الافتتاح قام معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، بجولة في أرجاء المعرض، رافقه خلالها العميد خليفة حمد الكعبي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. وعدد من الشخصيات البارزة.

وتفقد معاليه الأجنحة المختلفة والفرص الوظيفية المتاحة للمجندين والخريجين، والتسهيلات التي سيقدمها المعرض بدعم من وزارة الدفاع لخريجي الخدمة الوطنية من أجل الإسهام في إعداد الجيل الجديد من المواهب القادرة على دفع عجلة الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل.

علاوةً على ذلك، زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب أجنحة المعرض، واطّلع على ما يضمه من إنجازات مميزة للمؤسّسات المشاركة.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في هذه المناسبة: «يعكس هذا المعرض التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مهارات وفرص شبابها وتوفير فرص العمل والتعليم لهم وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال بين مجندي وخريجي برنامج الخدمة الوطنية والشركات والجامعات ومؤسسات التدريب الوطنيّة، حيث يتيح المعرض للشباب الفرصة لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية لسوق العمل، لدعمهم في تحقيق النجاح وذلك من خلال توفير بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى برامج تعليمية متطورة تساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفنية والمهنية».

وأضاف معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي: «نحن نعمل على تأمين فرص توظيف ومنصات للتعلم المستمر، لضمان تطور وازدهار الشباب في مختلف المجالات. لإدراكنا بأن استثمار الشباب يمثل الاستثمار في مستقبلنا المشرق، وهذا ما يدفعنا للعمل بجدية وإخلاص لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق النجاح المستدام في مسيرتهم المهنية والشخصية».

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تنظيم هذا المعرض في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، مما يساعد في ضبط مناهج التعليم وبرامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل. الأمر الذي يضمن تخريج أفراد مؤهلين ومجهزين بالمهارات اللازمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار معاليه: «نحن فخورون بشباب الوطن الذين بذلوا جهوداً عظيمة من أجل تحقيق أهداف الخدمة الوطنية وتعزز الوعي الأمني والوطني بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع جمعاء وأبناؤنا يعتبرون الرهان لتبقى دولة الإمارات رمزاً شامخاً للأمن والاستقرار والرخاء والنجاح المستمر».

70 شركة

ضم المعرض هذا العام أكثر من 70 شركة ومؤسسة حكومية وخاصّة تمثّل 30 قطاعاً مختلفاً، وتسعى هذه المؤسسات والشركات إلى تقديم الدعم وتشجيع أكثر من 20.000 مواطن من بينهم خبراء مهنيين وخريجين جدد من أجل دعمهم في تحقيق النجاح. ويتيح المعرض للشركات المجال لبناء قاعدة بيانات قوية تضم ملفات مجندي وخريجي برنامج الخدمة الوطنية لتعزيز فرص التوظيف المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا المعرض إيماناً من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأهمية توظيف مجندي وخريجي برنامج الخدمة الوطنية وتوفير فرص التعارف فيما بينهم وبين الجهات الراغبة في استقطابهم بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي وفتح قنوات الاتصال بين خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم وتأهيليهم ورعايتهم تزامناً مع اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المخصصة لخدمة الوطن والانخراط في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

شركة وطنية

صرح الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اندكس القابضة قائلاً: «نحن نفخر بصفتنا شركة وطنية في قطاع الفعاليات وبالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتوفير مثل هذا المعرض لخدمة الشباب في الدولة، ممّا يؤكّد أهمية الدور الفعّال الذي تضطلع به معارض التوظيف لما تحمله في طياتها من قدرات تجمع كل من الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المساهمة والعارضة تحت سقف واحد تعزيزاً لفكرة التوطين ومشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم».

30 ورشة

يضم معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في دورته لهذا العام، أكثر من 30 ورشة عمل يقدمها أكثر من 40 متحدثاً عالميّاً تتطرق إِلَى موضوعات مهمّة مثل التطوع التخصصي في الطوارئ والأزمات والكوارث وفرص العمل المستقبلية وجاهزية القوى العاملة في المستقبل وغيرها من المواضيع حيث تهدف هذه الورش إلى توسيع مهارات ومعارف مجندي برنامج الخدمة الوطنية وخريجيها، وتدريبهم على اجتياز مقابلات العمل، واختيار المسار الوظيفي المناسب.

ويُساهم المعرض في تحقيق أهداف التوطين والاستفادة من الحوافز التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كما يجمع كلّ من مجندي وخريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر فرصاً لأبناء الوطن لتطوير مهاراتهم والمشاركة في سوق العمل.