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برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع الداعمة للمنظومة الحكومية

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع الداعمة للمنظومة الحكومية
14 مايو 2024 18:53

 
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من المبادرات والمشاريع والأدلة التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة القطاعات الاستراتيجية في الدولة. كما ناقش المجلس الأدلة الحكومية المتعلقة بتنظيم شؤون المالية العامة لحكومة الاتحاد، إضافة إلى عدد من السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجالات التعليم، والثقافة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، بجانب الاطلاع على تقارير ومستجدات تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في عدد من القطاعات. واستعرض المجلس الوزاري للتنمية طلبات المجلس الوطني الاتحادي وتوصياته بشأن مناقشة عدد من الموضوعات الحكومية إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في مؤتمرات وفعاليات خارجية.

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الوزاري للتنمية
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