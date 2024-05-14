الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية

رئيس الدولة مستقبلاً محمد بن راشد بحضور منصور بن زايد
15 مايو 2024 00:59

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتبادل سموهما، في بداية اللقاء، التحية مع ضيوف المجلس والأحاديث الأخوية الودية.

أخبار ذات صلة
المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية
منصور بن زايد: التعليم في مقدِّمة أولوياتنا الوطنية

وبحث سموهما عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، وجهود تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية التي تقوم على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الشاملة لمواصلة تقدمها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو مجتمع أكثر ازدهاراً.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
الإمارات
آخر الأخبار
أعضاء محكمة العدل الدولية خلال جلسات استماع سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح
15 مايو 2024
القمة تشكل فرصةً لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات (من المصدر)
الأخبار العالمية
«قمة البحرين».. وقف الحرب وتوفير المساعدات في غزة أولوية
15 مايو 2024
فلسطينيون طاردهم الدمار إلى مدرسة نزحوا إليها بعدما دمرت إسرائيل منازلهم (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح هرباً من القصف
15 مايو 2024
طفل فلسطيني يقف خلف سور مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن لا ترى ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»
15 مايو 2024
لاجئون سوريون في عرسال بوادي البقاع يستعدون للعودة إلى سوريا (أ ف ب)شد
الأخبار العالمية
لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين
15 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©