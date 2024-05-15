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محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة

محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة
15 مايو 2024 18:12

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة وأتمنى له التوفيق والنجاح مؤكداً حرصنا على مواصلة العمل معاً لتوطيد الشراكة الشاملة بين بلدينا وتوسيع قاعدة مصالحنا المشتركة خاصة في المجالات التنموية. كما أشيد بالدور الذي قام به معالي لي هسين لونغ خلال فترة توليه المنصب في تعزيز العلاقات الإماراتية-السنغافورية متمنياً له موفور الصحة والسعادة».

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الإمارات
سنغافورة
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