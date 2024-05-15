الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 مايو 2024 19:20

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس غدا «الخميس» صحواً إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء
محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة

وذكر المركز - في بيان له - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 04:22 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والثاني عند الساعة 23:47.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
«فن» تصقل إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
التعليم والمعرفة
«فن» تصقل إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
اليوم 19:47
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
الأخبار العالمية
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
اليوم 19:44
«الانضباط» تعاقب الوصل
الرياضة
«الانضباط» تعاقب الوصل
اليوم 19:36
مصطفى خاطر
الترفيه
مصطفى خاطر.. «كاتب» مُكتئب
اليوم 19:33
«العويس الثقافية» تنظم حفل توقيع جماعي في «يوم الكاتب الإماراتي»
التعليم والمعرفة
«العويس الثقافية» تنظم حفل توقيع جماعي في «يوم الكاتب الإماراتي»
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©