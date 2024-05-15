الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يعلن إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد – سات» أكتوبر المقبل

حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد – سات»
15 مايو 2024 20:58

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد – سات».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال زيارتي لمركز محمد بن راشد للفضاء ولقاء فريق العمل، اعتمدنا إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد – سات" في أكتوبر المقبل.. فخورون بأن يحمل هذا القمر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة اسم رئيس دولتنا وصانع أمجادنا، وفخورون بأن تطويره تم على يد فريق من المهندسين الإماراتيين.. شكراً لتلك السواعد والعقول.. شكراً لمن يحمل طموحاتنا إلى فضاءات لا تعرف المستحيل».

 

أخبار ذات صلة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
مركز محمد بن راشد للفضاء
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
اليوم 21:53
بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!
الرياضة
بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!
اليوم 21:42
مساعد كلوب يغادر ليفربول
الرياضة
مساعد كلوب يغادر ليفربول
اليوم 21:40
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
علوم الدار
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
اليوم 21:39
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
الترفيه
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
اليوم 21:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©