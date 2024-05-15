الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
15 مايو 2024 21:53

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» -اليوم  في قصر الشاطئ في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. 

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية.. وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يتطلع إليها، ومواصلة العمل على تعزيز رؤية الدولة التنموية ومكتسباتها الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار.

أخبار ذات صلة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»

حضر اللقاء.. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
اليوم 21:53
بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!
الرياضة
بايرن ميونيخ يطالب توخيل بالتراجع عن هذا القرار!
اليوم 21:42
مساعد كلوب يغادر ليفربول
الرياضة
مساعد كلوب يغادر ليفربول
اليوم 21:40
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
علوم الدار
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في مجال الاستدامة
اليوم 21:39
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
الترفيه
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
اليوم 21:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©