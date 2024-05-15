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منصور بن زايد: التوطين أولوية قصوى

منصور بن زايد: التوطين أولوية قصوى
16 مايو 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية، مؤكداً أن التوطين أولوية قصوى لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعزز مشاركة أبناء الوطن في مسيرة التنمية الشاملة.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «أهنئ الفائزين بجائزة (نافس) في دورتها الثانية، وأشكرهم على جهودهم المقدرة في دعم حضور الكوادر المواطنة في القطاع الخاص والمصرفي.. التوطين أولوية قصوى لرئيس الدولة بما يعزز مشاركة أبنائنا الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.. و(نافس) من المبادرات المهمة التي تدعم هذا الهدف».

منصور بن زايد
أبوظبي
برنامج نافس
محمد بن زايد
التوطين
الإمارات
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