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علوم الدار

الإمارات والهند تعقدان الدورة الخامسة للجنة القنصلية

الإمارات والهند تعقدان الدورة الخامسة للجنة القنصلية
16 مايو 2024 00:51

نيودلهي (وام)

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عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في نيودلهي، بهدف دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.
وترأس الاجتماع من جانب الإمارات خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الهندي موكيتش براديشي، سكرتير في وزارة الشؤون الخارجية.
وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.
وأشاد خالد عبدلله بالهول، خلال الاجتماع، بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، وأعرب عن تقدير الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الهندي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ 2017.
وأكد أن الإمارات والهند نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في قطاعات عدة، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما، وللتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات في المجال القنصلي.

الإمارات
الهند
نيودلهي
وزارة الخارجية
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