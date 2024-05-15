صقر غباش يبحث مع سفيري تشيلي وكوستاريكا علاقات التعاون

ابوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، باتريسيو دياز بروتون، سفير جمهورية تشيلي، وفرانسيسكو تشاكون، سفير جمهورية كوستاريكا، بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وشهد اللقاءان بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات والبلدين الصديقين في شتى المجالات، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وبناء شراكات استراتيجية مع جمهورية تشيلي وجمهورية كوستاريكا ومختلف دول أميركا الجنوبية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، سواء في المجال الاقتصادي والاستثماري والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغير المناخي والتنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق تطلعات دولة الإمارات والبلدين والشعبين الصديقين في الاستقرار والازدهار والنماء المستدام.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع جمهورية تشيلي وجمهورية كوستاريكا، ووضع آليات عمل لتطوير آفاق التعاون البرلماني، وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية مثل: الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان أميركا اللاتينية.

وأشار معاليه إلى علاقات التعاون البرلمانية الوثيقة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أميركا اللاتينية والكاريبي كعضو مراقب، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون المشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة دول أميركا اللاتينية «غرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي الموقعة في أكتوبر 2014.