«قضاء أبوظبي» تحتفي باليوم الدولي للأسر

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي فعاليات أسرية متنوعة، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، الذي يصادف 15 مايو من كل عام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم النهوض بالأسرة، والحفاظ على تماسك وتلاحم المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن الاحتفال بهذه المناسبة التي تركز على أهمية التماسك الأسري والمجتمعي، يأتي في إطار جهودها الرائدة لدعم الحفاظ على كيان الأسرة، عبر تكثيف برامجها ومبادراتها التوعوية التي تتناسب مع أفراد الأسرة كافة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة البرامج الداعمة لتحقيق استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع مترابط ومتماسك.

وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة، وتوفير الإمكانات الداعمة لتماسكها ودفع الجهود المبذولة، لتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وإعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. وتضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للأسر، التي تستمر على مدار 3 أيام في مركز غاليريا التجاري بجزيرة المارية في أبوظبي، جلسات حوارية حول قواعد السعادة وإدارة العلاقات الأسرية، إذ ركزت على التعريف بالوسائل التي تساعد في تحقيق السعادة بين أفراد الأسرة، مع اكتساب مهارات التواصل الفعال، والالتزام بأداء الحقوق والواجبات، فضلاً عن أهمية غرس القيم الصالحة ودورها في مواجهة التحديات والصعوبات.



«صنع بيدي»

استضاف مركز رعاية الأحداث التابع للدائرة ملتقى أسرياً للأحداث وأسرهم، بمقر المركز في منطقة المفرق، والذي تضمن عرض أهم المشاريع العلاجية للأحداث الحالية والمستقبلية، فضلاً عن عرض عدد من المشغولات اليدوية والفنية، والتي تندرج ضمن مشروع «صنع بيدي»، والذي يعمل على صقل وتطوير مهارات الأحداث من خلال تطبيق ورش مهنية بمختلف المعدات والأدوات الحرفية.