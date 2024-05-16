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مريم بن ثنية رئيساً للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر المتوسط

جانب من الجلسة العامة للبرلمان (من المصدر)
17 مايو 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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انتخب برلمان البحر الأبيض المتوسط، مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيساً للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الانتخابات التي جرت، أمس، في الجلسة العامة الـ 18 للبرلمان في مدينة براغا البرتغالية.
وتقدمت مريم بن ثنية في كلمة لها بالشكر على انتخابها، وأكدت أن تعزيز حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وسنعمل من خلال المنتدى على تعزيز الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين لضمان تعميم المنظور الجنساني، وتشجيع مشاركة البرلمانيات في عمل برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز تمثيلهن العادل.
وأشارت إلى أهمية التركيز على المساواة بين الجنسين والشمولية، وصحة المرأة ورفاهيتها، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، ومكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل الفعّال للنساء، وقالت سأحرص من خلال ما أكتسبه في حياتي المهنية في دولة الإمارات في مجال دعم المرأة على أن أشارك الزملاء والزميلات أفضل الممارسات في دعم المرأة وتمكينها على الصعد كافة.
وتم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويهدف المنتدى إلى النهوض بالديمقراطية من خلال تعزيز حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيز الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتشجيع مشاركة البرلمانيات في عمل برلمان البحر البيض المتوسط وتعزيز تمثيلهن العادل على جميع مستويات المسؤولية داخل المنظمة؛ وإجراء دراسات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعداد التقارير والتوصيات حسب الاقتضاء.

مريم ماجد بن ثنية
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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