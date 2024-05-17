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علوم الدار

«بشرية عجمان» تستعرض مبادرات «نافس»

خلال مشاركة دائرة الموارد البشرية في معرض التوظيف بجامعة المدينة بعجمان (من المصدر)
18 مايو 2024 00:57

عجمان (الاتحاد) 

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استعرضت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، مبادرات برنامج «نافس» الذي يستقطب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، بهدف تشجيع الباحثين عن عمل للانخراط في القطاع الخاص، وذلك ضمن مشاركة الدائرة في معرض التوظيف، الذي أقيم في جامعة المدينة بعجمان أمس الجمعة.
وتأتي المشاركة في إطار حرص الدائرة على تعزيز ودعم ملف التوطين وتنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق غايات الحكومة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل.
كما شاركت الدائرة بالتعريف بخدمات منصة «كوادر» للباحثين عن عمل التي تشرف عليها الدائرة، وشرح آلية التسجيل في المنصة والتقديم على الشواغر المطروحة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تهدف المنصة إلى رفد الجهات في القطاعين بأفضل الكفاءات في مختلف المجالات، واستقطاب الكوادر الطموحة والخبرات وتعزيز مشاركتهم، من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني.

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