الإمارات تودع حمد بن سهيل الخييلي

ودعت الإمارات، اليوم، حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وافته المنية اليوم.

رحل المرافق العسكري للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، الذي رافق القائد المؤسس لأكثر من 45 عاماً كمرافق مدني وعسكري.

ترقى حمد الخييلي في السلك العسكري حتى أصبح برتبة فريق، وتم تكريمه في جائزة أبوظبي لرواد الإمارات عام 2005م.

نشأ حمد بن سهيل الخييلي، رحمه الله، وترعرع في العين، وتولى مهام المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

بدأت رحلته في العسكرية عام 1957، ومنذ عام 1959 حتى 1971، كان مرافقاً مدنياً مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومنذ العام 1971 أصبح مرافقاً عسكرياً للوالد المؤسس حتى وفاته «طيب الله ثراه» عام 2004.



رحل حمد بن سهيل الخييلي «رحمه الله» لكن ستبقى سيرته العطرة يتناقلها أبناء الوطن من جيل إلى جيل.





