الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«برجيل الطبية» تجري جراحة روبوتية لزراعة كلى لمريضة

«برجيل الطبية» تجري جراحة روبوتية لزراعة كلى لمريضة
23 مايو 2024 21:31

أبوظبي (الاتحاد)
نجح فريق أطباء زراعة الكلى في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، في إجراء جراحة روبوتية معقدة لزرع كلية لسيدة أربعينية تختلف فصيلة دمها عن زوجها المتبرع، ما يعد إنجازاً طبياً مهماً يتحدى المعايير التقليدية في نهج زراعة الأعضاء، التي تتطلب أن يكون التطابق الكُلي عادةً شرطاً أساسياً لمنع رفض جسم المتلقي العضو الممنوح له من المتبرع.
فقد أصيبت المريضة بالفشل الكلوي منذ عام 2018، والذي تطورت أعراضه حتى وصلت العام الماضي إلى مرحلة متأخرة من المرض، حيث أصبحت تقوم بإجراء مستمر لغسيل الكلى، وفي منعطف حرج استلزم إجراء عملية زرع كلية.
وتم اتخاذ القرار بالمضي قدماً في إجراء الزراعة في مدينة برجيل الطبية بعد مناقشات عديدة مع الفريق الطبي والدكتور اشتياق أحمد أخصائي أمراض الكلى و زراعة الأعضاء الذي أكد على مدى تعقيد الحالة، مسلطاً الضوء على تطور الابحاث والطبية على مدى السنوات الـ 25 الماضية التي جعلت عمليات زرع الأعضاء غير المتطابقة كلياً بين المتلقي والمتبرع ممكنه وآمنة، مع ارتفاع نسبة البقاء على قيد الحياة بشكل مماثل للحالات الأخرى لعمليات زرع الأعضاء المتطابقة، حيث يخضع المريض في عملية زرع الكلى غير المتطابقة كلياً مع ABO، للعلاج الطبي قبل وبعد عملية زرع الكلى لتقليل مستويات الأجسام المضادة في الدم، وبالتالي التخفيف من خطر رفض الأجسام المضادة لكلية المتبرع.
فصيلة الدمأوضح الدكتور ريهان سيف، استشاري الجراحة العامة ومدير برنامج جراحة زراعة الأعضاء والجرحات الروبوتية في مدينة برجيل الطبية، أن تطابق الأنسجة وفصيلة الدم بين المتلقي والمتبرع أمر أساسي في عمليات التبرع بالأعضاء لذا فإن اختلاف فصائل دم المُتبرع والمُتلقي أمر نادر، وفي سياق عمليات زرع الأعضاء غير المتطابقة مع فصيلة الدم ABO، يعد تقييم عيار الأجسام المضادة أمراً بالغ الأهمية، حيث يشكل ارتفاع عيار الأجسام المضادة عاملاً متزايداً لرفض جسم المريضة للعضو الجديد، فيما تم إجراء عملية استئصال الكلية من زوجها المتبرع باستخدام الروبوت، مما يوفر مزايا كبيرة مقارنة بالطرق التقليدية المفتوحة والمنظاري، حيث يضمن هذا الأسلوب إجراء العملية الجراحية في وقت أقل، والتقليل من إمكانية حدوث نزيف، كما تكون فترة تعافي أسرع، فيما استغرقت جراحة نقل الكلية وزراعتها مدة أربع ساعات.

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يفتتح «برجيل لجراحة اليوم الواحد» في العين
نهيان بن زايد يفتتح مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في العين
مستشفى برجيل
الكلى
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
اتهام باكيتا بتعمد البطاقات الصفراء!
الرياضة
اتهام باكيتا بتعمد البطاقات الصفراء!
اليوم 22:10
سوق أبوظبي يعدل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المُدرجة
اقتصاد
سوق أبوظبي يعدل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المُدرجة
اليوم 22:06
تجميد «الكرة الذهبية» لمارادونا!
الرياضة
تجميد «الكرة الذهبية» لمارادونا!
اليوم 22:04
«أبوظبي للدعم الاجتماعي»: 5 آلاف أسرة استفادت من برامجها في 5 سنوات بقيمة ملياري درهم
علوم الدار
«أبوظبي للدعم الاجتماعي»: 5 آلاف أسرة استفادت من برامجها في 5 سنوات بقيمة ملياري درهم
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©