53 مشاركاً من 16 دولة في «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

دبي (الاتحاد)

شهد الأسبوع الأول من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بنسخته السادسة، والذي ينظمه مركز الشباب العربي، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس المركز، أكثر من 20 فعالية ومحاضرة وورشة عمل، قدمها مختصون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية لـ 53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، في مركز إبداع دبي بأبراج الإمارات، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي، وشبكة (سي إن إن) العربية، ومجموعة «وارنر برذرز. ديسكفري»، وزيارة مقريهما في مدينة دبي للإعلام، بالإضافة إلى زيارات ميدانية شملت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومنصة «بلينكس».

واستضاف مركز الشباب العربي، خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في جلسة حوارية لمنتسبي البرنامج، وحاوره عبدالله النعيمي، في مركز إبداع دبي بأبراج الإمارات، وأكد أن مستقبل دبي قائم على فكر استشراف المستقبل، مستحضراً رؤية ودور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تنمية الطاقة الإيجابية الموجودة لدى الشباب، ونظرته إلى المستقبل، مشيراً إلى أن دبي هي مدينة المستقبل، وتواكب التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي تملك نظرة بعيدة للمستقبل، ويظهر هذا جلياً من خلال المشاريع الرائدة، وتمكين أصحاب المبادرات.

وحول شكل الإعلام المستقبلي، قال: «إن حجم التغير والتطور في الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير في تغيير أشكال الإعلام، وإن النظرة الشاملة حول ذلك إيجابية، مقدماً عدداً من الأمثلة التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحققها في أدوار المذيعين والمحررين وكافة الوظائف في مختلف قطاعات الإعلام والصحافة».

وأكد ضرورة الاستثمار في الإنسان، في ظل التطورات التقنية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يتكيف معها في سبيل تحقيق الإنجازات، في كافة مجالات الحياة وخاصة قطاع الخدمات.

وزار أعضاء البرنامج مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، واطلعوا على أحدث التجارب والممارسات والخدمات المقدمة لدى «شمس»، وشاركوا في العديد من الجلسات التخصصية، قدم الجلسة الأولى الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والجلسة الثانية عبد الله الشرهان، مدير قسم الإعلام الجديد، كما زار منتسبو البرنامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتعرفوا على أقسام الهيئة وآلية العمل في غرف الأخبار، والقناة الرياضية، والتقوا خلالها مجموعة من المذيعين.

والتقت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية، رئيس تحرير موقع CNN بالعربية، الشباب والشابات المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، واعتبرت هذه الفرصة مرحلة مهمة وأساسية في حياتهم المهنية، وتحدثت عن رواية القصص الإخبارية وخاصة الإنسانية وضرورة بأن يحصل الصحفي على إجابات لكل الأسئلة، حتى تكتمل الرسالة المهنية والمراد منها، والتأكد دائماً من أن الحقيقة تأتي أولاً وضرورة إيصالها إلى الجمهور المستهدف، مؤكدة على أهمية العمل بروح الفريق، وضمن مساحة تسمح بالتعبير عن أصوات الناس والفئات المهمشة والوصول لهم في كافة أماكن وجودهم.

وقدمت سامية عايش، صحفية ومدربة في مجال الصحافة الرقمية والابتكار في غرف الأخبار في شبكة CNN للخدمات العربية، ورشة عمل بعنوان: «الصحافة بين الرقمية والبصرية»، وأوضحت الفروقات بين صناع المحتوى والصحفيين، وأن كل صحفي قد يكون صانع محتوى ولكن ليس بالضرورة أن يكون العكس، مشيرة إلى ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، وشملت الورشة الحديث البودكاست والفودكاست والفرق بينهما تبعاً لأولويات المشاهدين والجمهور، وأنجز أعضاء البرنامج خلال الورش عدداً من التقارير الصحفية باستخدام «صحافة الموبايل».

كما زار منتسبو البرنامج، مقر الشبكة في مدينة الإعلام بدبي، واطلعوا عن كثب على آلية عمل غرفة الأخبار وكيفية إعداد ونشر القصص الإخبارية، وتعرفوا على الاستديو الرئيسي المجهز بأحدث المعدات التقنية «ذاتية العمل» من دون تدخل بشري، ويستخدم لتسجيل الأخبار والبرامج العربية التي تبث عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وزار أعضاء البرنامج مجموعة «وارنر برذرز. ديسكفري»، وقدم أحمد أبو العزم مدير الموارد البشرية، نبذة عن أهم الإنتاجات الإعلامية والبرامج المتخصصة في مواضيع الأطفال والترفيه، بالإضافة إلى الحديث عن القنوات المدرجة تحت اسم المجموعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، في السياق نفسه زار فريق البرنامج منصة «بلينكس»، وتعرفوا على أبرز التقنيات الحديثة الموجودة، واطلعوا على طبيعة عمل المنصة، والتي تسلك نهجاً حديثاً في طرح القصص الإخبارية على اختلافها، بالإضافة إلى إنتاج المحتوى المتنوع على المنصة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعقدت الجامعة الأميركية في دبي، سلسلة محاضرات وورش عمل للمشاركين، وقدّم الدكتور نزار عندري، أستاذ مشارك في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، محاضرة بعنوان: «دروس من السينما الكلاسيكية»، وبيّن خلالها كيف استطاعت السينما التركيز على القضايا العالمية وقدرتها على إحداث التغيير من خلال الإعلام، وكيفية التعلم من السينما الكلاسيكية، بالإضافة إلى التاريخ التعبيري الإنساني ومعالجة قضايا الإنسانية من خلال تقديم رؤية إيجابية، بشأن التفكير بالصفات الإنسانية والتغلب على الجدلية الموجودة في بعض القضايا.

كما قدم المحاضر في الجامعة الأميركية بدبي، روزبيه كافي، ورشة عمل عن أسس وآلية بناء الأفلام الوثائقية وكيف يمكن للهوية الفنية والمهنية للشخص أن تشكل إلهاماً في بناء الأفكار وبالتالي تحقيق الإبداع في العمل، والذي من شأنه أن يؤثر على الشخص نفسه والآخرين، ونفذ المشاركون تمارين عملية في نهاية الورشة خلصت إلى طرح أفكار لأفلام وثائقية.

وقدمت الصحفية في موقع «لينكدإن»، نبيلة رحال، ورشة عمل لمنتسبي البرنامج، بعنوان (بناء الهوية الشخصية على موقع «لينكدإن»)، وبينت خلالها العلامة التجارية والمهنية للموقع، بالإضافة إلى تطوير الحسابات الشخصية وبناء الشبكة المهنية وتعزيز المشاركة، بما يلبي الاستفادة من كل الميزات التي يقدمها الموقع ومنصته التعليمية، وكيف يمكن جذب الشركات وأصحاب الأعمال من خلال الاطلاع على حساب شخصي قوي ومهني، أو من خلال البحث عن فرص عمل ودورات متخصصة لتنمية المهارات.

من جهته، قدَّم أنس المرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «سوشيال ستيشن» ومستشار ومختص في المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، ورشة عمل عن وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «أبجديات من العالم الرقمي»، وبين خلالها الأسس القائمة عليها، بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، وعرض تحليلاً لاهتمامات الجمهور بشأن المواقع الإخبارية في دولة الإمارات، كما عرف بالاستراتيجيات الرقمية والخاصة بالمحتوى، وأبرز الأدوات في العالم الرقمي، وتأثيرها على عملية التسويق بالمحتوى للمنتجات والخدمات المختلفة.

المهارات «الخضراء»

يهدف برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، إلى بناء جيل من القادة الإعلاميين وصناع المحتوى في العالم العربي، من خلال امتلاك كافة المقومات والمهارات «الخضراء» في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنياته، وما لذلك من أهمية في تطوير المحتوى والإنتاج الإعلامي في العالم العربي، مع ترسيخ الارتباط بالهوية واللغة العربية.

منتدى الإعلام العربي في دبي

سيشارك فريق القيادات الإعلامية، في عدد من الفعاليات والمنتديات الإقليمية في الإمارات، أبرزها منتدى الإعلام العربي في دبي، ويستمر عمل البرنامج حتى السادس من شهر يونيو القادم، وسيشارك الشباب في ورش عمل وزيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية العربية والدولية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات وصناع القرار، بهدف الاطلاع على نماذج وتجارب إعلامية لخبراء من كافة الدول العربية ومن مختلف تخصصات الإعلام وفنون الاتصال.