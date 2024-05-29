الأربعاء 29 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أراضي عجمان" تنضم إلى المحفظة الرقمية للدولة

"أراضي عجمان" تنضم إلى المحفظة الرقمية للدولة
29 مايو 2024 13:25

أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن الدائرة رفعت ثلاثة مستندات رقمية رئيسية على المحفظة الرقمية للدولة حيث أصبح بإمكان الملاك الحصول على سند الملكية وشهادة تسجيل مبدئي لوحدة عقارية وشهادة ملكية وحدة عقارية مباشرة من خلال تطبيق الهوية الرقمية UAE PASS.

ودعا جميع المتعاملين للاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الدائرة عبر المحفظة الرقمية لاسيما استخراج وثيقة الملكية الرقمية والتحقق من صحتها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يلتقي طلبة الإمارات خلال زيارة دولة يقوم بها إلى كوريا
خلال زيارة رئيس الدولة لكوريا.. وزارة الخارجية تطلق أول بعثة ذكية في الخارج

وأوضح أن الدائرة تعد أول جهة في إمارة عجمان تنضم إلى المحفظة الرقمية للدولة مما يعزز جهودها من أجل مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا والإبتكار، مؤكداً أن استخدام المحفظة الرقمية يوفر المستندات الحكومية عبر منصة وطنية موحدة ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن توفير بيانات ومستندات موثوقة ومحدثة من المصدر وبأعلى درجات الأمان والمتابعة.

المصدر: وام
العقارات
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى كوريا
اليوم 16:56
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً
اليوم 16:54
الرئيس المنتخب فيليكس تشيسيكيدي
الأخبار العالمية
تشكيل حكومة جديدة في الكونغو الديموقراطية
اليوم 16:49
عمر العلماء
علوم الدار
عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ينقل قطاع الإعلام إلى المستقبل
اليوم 16:33
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©