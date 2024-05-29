"أراضي عجمان" تنضم إلى المحفظة الرقمية للدولة

أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن الدائرة رفعت ثلاثة مستندات رقمية رئيسية على المحفظة الرقمية للدولة حيث أصبح بإمكان الملاك الحصول على سند الملكية وشهادة تسجيل مبدئي لوحدة عقارية وشهادة ملكية وحدة عقارية مباشرة من خلال تطبيق الهوية الرقمية UAE PASS.

ودعا جميع المتعاملين للاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الدائرة عبر المحفظة الرقمية لاسيما استخراج وثيقة الملكية الرقمية والتحقق من صحتها.

وأوضح أن الدائرة تعد أول جهة في إمارة عجمان تنضم إلى المحفظة الرقمية للدولة مما يعزز جهودها من أجل مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا والإبتكار، مؤكداً أن استخدام المحفظة الرقمية يوفر المستندات الحكومية عبر منصة وطنية موحدة ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن توفير بيانات ومستندات موثوقة ومحدثة من المصدر وبأعلى درجات الأمان والمتابعة.