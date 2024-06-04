شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للسائقين بمبادرة «إضاءات مرورية»

إضاءات مرورية.. مبادرة بدأت مديرية المرور والدوريات الأمنية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ببثها اعتباراً من يناير 2024 عبر منصات «شرطة أبوظبي» للتواصل الاجتماعي، وتأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الوعي المروري برسائل إعلامية توعوية مكثفة وهادفة تقدم إرشادات ونصائح وتوضيحات من الواقع المروري في إمارة أبوظبي، إسهاماً في تعزيز السلامة المرورية بقيادة آمنة تحترم الطريق وفقاً لقوانين وأنظمة وقواعد المرور.

وحول المبادرة وأهميتها في تعزيز الوعي المروري، أوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن «إضاءات مرورية» التي ينتجها ويقدمها ضباط المديرية تأتي ضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وهي «أمن الطرق» والأهداف الاستراتيجية في تعزيز التوعية والثقافة المرورية، وتطبيق اللوائح المرورية.

وأشار إلى أن فكرة تقديمها عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي؛ بهدف توفير الفرصة أمام السائقين والجمهور عموماً للتجاوب مع المحاور التي تناقشها الحلقات المختلفة، مساهمة في نشر وتعميق الوعي المروري. وذكر أن المبادرة تقدم توضيحات للمحاور والنقاط والمواد القانونية التي تتطلب الانتباه واليقظة أثناء قيادة المركبة، واتخاذ التصرفات الواعية والسليمة تعزيزاً للسلامة المرورية للسائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق.

وأكد أهمية تعاون السائقين ومستخدمي الطريق في تطبيق قوانين وأنظمة المرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من وقوع الحوادث محذراً من السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين، حيث تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية.

وأضاف: «من واجبنا العمل على تعميق الوعي وتنمية الثقافة المرورية لدى الجمهور، وترسيخ الالتزام بقانون السير والمرور وتفعيل دور الشراكة المجتمعية».

تطوير أساليب التوعية الإعلامية ونشرها عبر «التواصل الاجتماعي»

أكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني، أن بث إضاءات مرورية يأتي استمراراً لجهود شرطة أبوظبي في تطوير أساليب التوعية الإعلامية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة.

وأضاف أن الرسائل التي يقدمها ضباط مختصون من مديرية المرور والدوريات الأمنية، تأتي ضمن الجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، من خلال تنفيذ برامج متنوعة لدعم السلوكيات الإيجابية للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق بالإمارة.

وأوضح أن الإعلام الأمني يسهم في نشر التوعية المرورية وقواعد سلامة الطريق، لزيادة الوعي بما تشكله الحوادث المرورية من مخاطر عديدة على المجتمعات عموماً، ومن هنا يأتي دور وسائل الإعلام في نشر وإنجاح حملات التوعية المرورية وإيصالها إلى الجماهير المستهدفة.

وذكر أن للتوعية والتثقيف بقواعد وإرشادات المرور أدوات ووسائل كفيلة بالحد من الحوادث المرورية، والتقليل من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها، ومن الأهمية الكبيرة العمل على تطوير العلاقة ما بين وسائل الإعلام والجهات المعنية بالعملية المرورية، بهدف تنمية الثقافة المرورية والتوعية بأهميتها بين أفراد المجتمع، والتعريف بأهمية الثقافة المرورية والاهتمام بها وبقضاياها، وحث وسائل الإعلام المختلفة على الاهتمام بقضايا المرور، تعزيزاً للوعي الجماهيري بالالتزام بالقوانين والأنظمة، بما يحقق أهداف استراتيجية شرطة أبوظبي في تحقيق أمن الطرق.

وأشار إلى أن إدارة الإعلام الأمني تسعى، من خلال تناولها مجال التوعية ضمن «إضاءات مرورية»، إلى الوصول إلى تبادل الآراء ونقل المعرفة لتعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وتعزيز احترام القانون، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض نسبة ارتكاب الحوادث والمخالفات.

معاً.. للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة أبوظبي

شرطة أبوظبي تدعو الجمهور وخصوصاً من السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي، بتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة، والذي تطبق فيه المادة 71 من قانون المرور، ومخالفته هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

ذراع «قف».. لسلامة الطلاب وعبورهم بأمان

أكدت شرطة أبوظبي أن التزام السائقين بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار (في كلا الاتجاهين)، يسهم في ضمان عبور الطلبة بأمان. ودعت إلى تجنب الغرامة وقدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، في حال عدم توقف السائقين عند مشاهدة إشارة «قف»، بحافلات نقل طلبة المدارس.

وأوضحت أنه يتوجب على سائقي الحافلات المدرسية الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب من الحافلات قبل تحركها، كما دعتهم إلى عدم السرعة أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

ودعت الأسر إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلاً عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع أثناء فترة انتظار الحافلات.

إعطاء أفضلية الطريق لتعزيز سرعة الاستجابة

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني والمواكب الرسمية لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركتهم، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يقلل زمن الاستجابة، ويتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين أو إطفاء الحرائق.

وأوضحت أن مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية».

بادر واستفد.. استباقية في الخدمات لإسعاد المجتمع

تقدم مزايا عديدة للسائقين من خلال السداد المبكر للمخالفات المرورية، وذلك ضمن أولويات شرطة أبوظبي الاستراتيجية في إسعاد المجتمع واستباقية وجودة الخدمات للجمهور وتحفيز ملاك المركبات على دفع المخالفات المرورية أولاً بأول لضمان عدم تراكمها، وتتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة، كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهراً شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتوفر خدمات الدفع عبر المنصة الرسمية لحكومة أبوظبي TAMM أو الدفع المباشر عبر كونترات خدمة وإسعاد المتعاملين.

التجاوز الخاطئ كارثة على الطريق

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة التجاوز بصورة خاطئة عند قيادة المركبات أو التجاوز من كتف الطريق أو من مكان ممنوع فيه التجاوز موضحة أنه يعد كارثة على الطريق تتسبب في وقوع حوادث مرورية قد تنتج عنها إصابات خطيرة تؤدي إلى الوفيات. وأوضحت أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم، حيث بينت المادة رقم «42» من قانون السير والمرور الاتحادي مخالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق وقيمتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

ونبهت السائقين لخطورة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي والتجاوز الخاطئ في الطرق، حيث يتم تطبيق المادة رقم 86 «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وعقوبتها الغرامة المالية 400 درهم».

الانشغال بغير الطريق.. يتسبب بوقوع الحوادث

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية، وعدم تجاوزها لنتائجها الخطيرة في وقوع الحوادث الجسيمة.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وأكدت اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ حملات ومبادرات التوعية المرورية بكافة اللغات وعبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق لوصول التوعية إلى أكبر شريحة من الجمهور.