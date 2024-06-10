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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي يتوسط الخريجين (وام)
11 يونيو 2024 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة البالغ عددهم 643 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعة.
وألقى سموه خلال الحفل كلمة بمناسبة انطلاق احتفالات الجامعة بتخريج طلابها وطالباتها من المراحل والبرامج الأكاديمية كافة للعام الدراسي 2023 - 2024.
وقال سموه: «كلمتي اليوم لخريجي وخريجات جامعة الشارقة كافة من كل التخصصات الأكاديمية، والدرجات العلمية في هذا الموسم من احتفالات التخرج، والذين نفخر بهم جميعاً ونفرح لإنجازهم».
وقال سموه: «عندما يتخرج في هذا العام 2232 طالباً وطالبة، ندرك أن تزايد أعداد الخريجين عاماً بعد عام إنما هو مؤشر ودليل قوي على تزايد الإقبال للالتحاق بكليات الجامعة، ودليل على ما حققته من إنجازات، وسمعة علمية وتعليمية، جذبت إليها القاصي والداني، من مختلف بقاع العالم، لقد أثبتت جامعتكم وبشهادة الجهات المتخصصة ريادتها في التعليم، وقدرتها على الوصول لمخرجات تعليمية تلبي طموحاتها العلمية، وتواكب متغيرات أسواق العمل المختلفة بما يتيح لأبنائها أفضل الفرص».
وكان حفل التخريج قد بدأ بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدم فيها أسمى معاني العرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة.
وألقت الخريجة حصة عبدالله الحمادي كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها الخريجين والخريجات، وتقدمت بالشكر والعرفان نيابة عن الخريجين والخريجات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، الذي ما زال حريصاً على تطور جامعة الشارقة وداعماً لها، وشرف الجامعة باختيار سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة لرئاسة جامعة الشارقة، وإكمال مسيرته في تطوير هذا الصرح.
وتوزع الخريجون والخريجات من طلبة الدراسات العليا على البرامج الأكاديمية لكليات الجامعة المختلفة، حيث بلغ عدد خريجي درجة الماجستير 521، ودرجة الدكتوراه 102، و20 خريجاً في دبلوم الدراسات العليا.

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