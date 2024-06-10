«الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات إغاثية وطبية لسكان قطاع غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وواصلت عملية «الفارس الشهم 3» تقديم مئات السلال الغذائية والطبية على الأسر الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس في قطاع غزة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة وتوفير المستلزمات الأساسية لهم في ظل شُح المواد الغذائية في الأسواق.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» الخضراوات للنازحين في مراكز الإيواء، في إطار المبادرات الإنسانية والخدمات الأساسية التي تُقدمها دولة الإمارات للنازحين في مراكز الإيواء، لمساندتهم في ظل الأحداث المؤسفة، حيث تعمل في كل مكان وزمان على دعم الأسر الفلسطينية.

وأكد شريف النيرب، مدير اللجنة الإعلامية في عملية «الفارس الشهم 3» بقطاع غزة، أن مبادرة توزيع الخضراوات تأتي في سياق مواصلة عملية «الفارس الشهم 3» تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والمستلزمات الأساسية لسكان قطاع غزة، الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية.

وأضاف النيرب: «المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح ما زال يعمل بكامل طاقته وقدرته وكفاءته رغم الأوضاع الصعبة وحالة الإخلاء، حيث ما زالت الطواقم الطبية تعمل في كل الأوقات على تقديم الرعاية الطبية داخل أقسام المستشفى الميداني المُجهز بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة، وتُقدم خدماتها الصحية والعلاج للمرضى المنومين، ونجري العمليات الجراحية».

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى توفير الخضراوات والمواد الأساسية لإنتاج الطعام، للتخفيف من أزمة الجوع في مراكز إيواء وتجمع النازحين في مختلف مناطق خان يونس التي تضم عدداً كبيراً من الأسر النازحة.

وفي السياق، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طرود صحية ومستلزمات للأطفال في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، كما قُدمت مساعدات إغاثية للنازحين من ذوي الصم والبكم في المحافظة الوسطى.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق 32000 طن من الإمدادات العاجلة نقلت عبر 260 رحلة جوية و1243 شاحنة، وثلاث سفن رست في ميناء العريش قبل نقل حمولتها إلى قطاع غزة.

كما استطاعت دولة الإمارات، بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي، إيصال نحو 300 طن من المساعدات الغذائية إلى القطاع عن طريق البحر وتسليمها إلى شمال القطاع.