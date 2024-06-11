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حميد بن راشد يأمر بصرف 5 ملايين درهم مكرمة للصيادين في عجمان بمناسبة عيد الأضحى

حميد بن راشد يأمر بصرف 5 ملايين درهم مكرمة للصيادين في عجمان بمناسبة عيد الأضحى
11 يونيو 2024 14:52

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية 5 ملايين درهم للصيادين المزاولين للمهنة من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تحفيز المواطنين على مزاولة المهنة، واهتمام سموه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وإزالة المعوقات التي تواجههم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
ورفع أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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كما تقدم باسم الجمعية بالشكر والتقدير إلى سموهما على رعايتهما ودعمهما الدائم للصيادين للحفاظ على مهنة الصيد في الإمارة وتنمية الثروة السمكية، وتوجيهاتهما السامية بتسخير الإمكانات لتعزيز مهنة الصيد وتشجيع أبناء الوطن على الحفاظ عليها. وأعرب الغملاسي، عن سعادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الصيادين في عجمان بهذه المكرمة، التي جاءت متزامنة مع مناسبة دينية عظيمة مما جعل الفرحة فرحتين، مشيراً إلى أن هذا يعكس إحساس القيادة بأبناء الوطن والوقوف على احتياجاتهم، وتحقيق خطة الجمعية وأهدافها الرامية إلى تسخير الإمكانات والقدرات كافة لتعزيز مهنة الصيد وتشجيع المواطنين للحفاظ عليها، امتثالاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتمسك بالموروث وتجذيره في نفوس الأجيال.

وقال الغملاسي: إن جمعية عجمان للصيادين ستبذل غاية جهدها في سبيل الارتقاء بالمهنة العريقة وتذليل كافة العقبات التي تعترض الصيادين ليكونوا عند حسن ظن القيادة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمهنة والعاملين فيها.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد
عجمان
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