محمد بن راشد يعتمد 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.. واعتمدنا أيضاً مشروعاً لتبسيط وتقليل الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية.. ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة.. وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط.. نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين».