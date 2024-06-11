الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين

محمد بن راشد يعتمد 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين
11 يونيو 2024 17:47

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.

أخبار ذات صلة
عمر العلماء: دبي نتاج رؤية ممتدة للمستقبل أرساها محمد بن راشد
محمد بن راشد: «الإمارات للجينوم» برئاسة خالد بن محمد يرسخ موقع الدولة العلمي العالمي

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.. واعتمدنا أيضاً مشروعاً لتبسيط وتقليل الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية.. ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة.. وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط.. نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الوزراء
محمد بن راشد
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين
اليوم 17:47
أرقام قياسية تنتظر رونالدو في يورو 2024
الرياضة
أرقام قياسية تنتظر رونالدو في يورو 2024
اليوم 17:30
عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في «مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة»
علوم الدار
عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في «مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة»
اليوم 17:02
صراع العمالقة.. 8 منتخبات مرشحة للتتويج بـ «يورو 2024»
صراع العمالقة.. 8 منتخبات مرشحة للتتويج بـ «يورو 2024»
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
اليوم 16:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©