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علوم الدار

سيف بن زايد يستقبل وزير داخلية أذربيجان

سيف بن زايد يستقبل وزير داخلية أذربيجان
11 يونيو 2024 20:12

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم، معالي الفريق أول ولايات ايفازوف، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق، وذلك بمبنى وزارة الداخلية بأبوظبي.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.
حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، إلى جانب التشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، والفريق ثاني شاهين ممدوف، قائد القوات الداخلية، واللواء راميل بيرييف، قائد وحدة الشرطة السريعة، والعقيد رأفت جبرائليوف، رئيس الإدارة العامة للمعلومات والاتصالات، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد المرافق للوزير الأذري.

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