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علوم الدار

حملة الحج السنوية لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء تتوجه إلى الأراضي المقدسة

حملة الحج السنوية لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء تتوجه إلى الأراضي المقدسة
11 يونيو 2024 20:20

غادرت «مطار زايد الدولي» اليوم حملة الحج السنوية التي ينظمها مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء وتضم عدداً من ذوي شهداء الإمارات وأفراد أسرهم لتمكينهم من أداء فريضة الحج هذا العام بدعم وتنسيق من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
تأتي هذه الحملة السنوية التي ينظمها المكتب تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الإمارات في الذود عن حمى الوطن ومصالحه العليا.
ويسعى «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» إلى تلبية احتياجات أسر وذوي الشهداء وطرح المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات. كانت فرق عمل المكتب قد اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لتسخير جميع الإمكانات وتوفير جميع مستلزمات الصحة والسلامة للمستفيدين من هذه الحملة لهذا العام وذلك بهدف ضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر وتابعت عملية تنظيم مغادرة الحجاج من مطار زايد الدولي. يذكر أن «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» يعنى بشؤون أسر شهداء الوطن وذويهم كافة ويعمل على متابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم وتأمين أوجه الرعاية لهم.

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