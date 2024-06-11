رئيس الدولة يستقبل وزير داخلية أذربيجان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي.. معالي ولايات إيفازوف وزير الداخلية في جمهورية أذربيجان.

ونقل معالي وزير الداخلية في أذربيجان إلى سموه تحيات فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء وللعلاقات الإماراتية ـ الأذرية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة بما يخدم رؤاهما نحو التنمية والازدهار المستدام.. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس إلهام علييف وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وفرص تطوير تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين والمواطنين والضيوف.