شرطة أبوظبي تشارك في حملة «صيف بلا حوادث»



أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في حملة وزارة الداخلية تحت شعار «صيف بلا حوادث»، التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع القيادات الشرطية في الدولة، وبالتزامن مع حملة شرطة أبوظبي «صيّف بأمان»، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وتأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي حول أمن الطرق وذلك عبر توعية جميع شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية وحث السائقين على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات وإجراء الصيانة للإطارات والحمولة الزائدة بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحفظ قيمة الحياة، وتحقيق القيادة الآمنة تعزيزاً للسلامة المرورية.

ودعا السائقين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، لافتاً إلى أن الحملة تقدم نصائح للسائقين وتعريفهم بعلامات تعرض إطار المركبة للتلف.

وأكد ضرورة الإلمام بالمعلومات المهمة حول إطارات المركبة وكيفية التصرف في حال انفجار الإطار، وتوفير أدوات السلامة في المركبة، وتجنب ترك الولاعات والعطور والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة والعبوات المضغوطة ومعقمات اليد وأسطوانات الغاز في المركبة، وضرورة توفير طفايات الحريق في المركبة حتى يتمكن السائق من التدخل الفوري وإطفاء الحرائق في مرحلتها المبكرة خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة صيفاً.