عشرات الضحايا في فيضانات بالنيجر

أعلن الدفاع المدني في النيجر، أن 17 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 23 آخرون جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.



ونقلت وكالة أنباء النيجر عن إدارة الحماية المدنية مساء أمس "الثلاثاء"، أن بعض الضحايا لقوا حتفهم جراء الانهيارات الناجمة عن الأمطار والفيضانات.

وأشارت إلى أن مقاطعة "مارادي" وسط جنوب البلاد كانت الأكثر تضرراً حيث توفي فيها 13 شخصاً.



وقال مسؤول الإعلام في الحماية المدنية الكولونيل ميجور باكو بوبكر، إن الفيضانات أثرت على 23 إدارة في 15 مقاطعة بالبلاد، وأدت إلى انهيار 329 منزلاً، كما تضررت 434 أسرة.