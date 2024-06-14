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علوم الدار

640 مصلى وجامعاً لصلاة العيد بالشارقة

مسجد التراحم بضاحية الرحمانية حيث يتسع لـ2500 مصلٍ (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، تخصيص 640 مصلى وجامعاً في إمارة الشارقة لصلاة عيد الأضحى المبارك، تشمل المصليات المخصصة لأداء صلاة العيد، وبعض الساحات العامة بالإمارة، والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك انطلاقاً من حرص دائرة الشؤون الإسلامية على إحياء سنة النبي، صلى الله عليه وسلم. وأكدت الدائرة على التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة، وغيرهما من الجهات المختصة بالإمارة، حيث تتوزع المصليات والجوامع على مدن الإمارة وضواحيها، منها 447 مصلى وجامعاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و106 في المنطقة الوسطى، و87 للمنطقة الشرقية.
وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها، اللغة الأوردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية، كما خصصت ترجمة فورية لخطبة العيد بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية بمسجد الإمام أحمد بن حنبل في منطقة الجزات.
وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، إن العناية بالمساجد تأتي في إطار التزام الدائرة برسالتها المنوطة بها، وتعظيم الشعائر الدينية لتوفير الأجواء الإيمانية للمصلين وكافة خدمات الرعاية بالمصليات والجوامع.
وأوضح أن الدائرة وجهت العاملين بالمساجد نحو فتح المساجد بعد صلاة الفجر لاستقبال المصلين، علماً أن صلاة عيد الأضحى تقام عند الساعة (05:44 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:43 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:44 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:41 صباحاً)، داعياً المولى، عز وجل، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

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