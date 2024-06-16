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علوم الدار

"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ 50 على غزة في أول أيام عيد الأضحى

إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة
16 يونيو 2024 20:29

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 50 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة في منطقة دير البلح وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ونقلت وزارة الدفاع الإماراتية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "اشتملت عملية الإسقاط على طرود تحتوي على مواد إغاثية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم".
تمت عملية الإسقاط بطائرة "C17" تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الوزارة "جرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها في قطاع غزة عبر  طائرة حملت 38 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذُ إنطلاق عملية "طيور الخير" 3382 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".
بذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية، التي أرسلتها دولة الإمارات إلى قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 3752 طن من المساعدات.  
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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