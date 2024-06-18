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10 آلاف مستفيد من مشروع الهلال الأحمر للأضاحي في العين

10 آلاف مستفيد من مشروع الهلال الأحمر للأضاحي في العين
18 يونيو 2024 10:25

‎نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة العين، مشروع توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في عيد الأضحى المبارك. ‎

وقام فريق من الموظفين والمتطوعين المنتسبين للهيئة بتوزيع لحوم 1272 أضحية على أكثر من 10 آلاف مستفيد، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه الهيئة لمساعدة المضحين على إيصال شعيرة الأضحية إلى المحتاجين. ‎

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وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في العين، إن مثل هذه المشاريع جاءت تسهيل أداء هذه الشعيرة على المحسنين والمضحين، وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب الأسر المحتاجة التي تنتظر مثل هذه المشاريع كل عام.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أطلقت حملة مشروع الأضاحي وكسوة العيد لعام 2024 تحت شعار "عطاؤكم.. عيدهم"، والتي تستهدف 527 ألفا و700 شخص داخل الدولة وخارجها.

 

المصدر: وام
العين
الهلال الأحمر الإماراتي
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
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