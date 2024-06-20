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327 ألف مستخدم لوسائل النقل بعجمان في العيد

327 ألف مستخدم لوسائل النقل بعجمان في العيد
21 يونيو 2024 01:00

عجمان (الاتحاد) 

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بلغ عدد مستخدمي منظومة النقل العام، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في إمارة عجمان 327 ألفاً و633 مستخدماً، وتشير الإحصائية الصادرة من هيئة النقل في عجمان إلى نمو عدد مستخدمي وسائل النقل العام.
وأكدت هيئة النقل في عجمان اهتمامها بوضع خطط فعالة لوسائل النقل الجماعي، بهدف تغطية المناطق الأكثر حيوية وازدحاماً خلال أيام العيد، لضمان استمرارية منظومة النقل، واستيعاب الإقبال الكبير للجمهور، إضافة إلى زيادة عدد الحافلات والخطوط الداخلية والخارجية، وتوسعة رقعة الخدمات، والعمل من أجل راحة الركاب بتوفير وسائل نقل حديثة ومريحة.
وأكد سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن الهيئة تضع خطط استراتيجية مدروسة لتوفير ربط متكامل بين وسائل النقل المختلفة، بهدف تلبية احتياجات المستخدمين للتنقل بوسائل النقل المختلفة، لاسيما أيام المناسبات والعطلات الرسمية، وضمان استدامتها وتنوعها تلبية لطلب مستخدميها.
وأشار إلى أن عدد المستخدمين لحافلات النقل العام بلغ 48.698 مستخدماً، حيث تم مضاعفة عدد الرحلات وزيادة خطوط النقل الداخلية والخارجية، لافتاً إلى دور مركبات الأجرة في نقل الركاب إلى وجهاتهم، حيث بلغ عدد مستخدميها خلال أيام العيد 276.292 مستخدماً.
وقال، إن خدمة النقل البحري «العبرة» شهدت زيادة في عدد المستخدمين، حيث بلغ عددهم 1692 مستخدماً، بينما بلغ عدد مستخدمي خدمة حافلة تحت الطلب 951 مستخدماً، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسائل النقل
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النقل الجماعي
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