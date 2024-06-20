الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات في قائمة أفضل 300 جامعة لـ«التنمية المستدامة»

مبنى جامعة الإمارات (أرشيفية)
21 يونيو 2024 01:01

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 33 ألف طن من المساعدات إلى غزة عبر 395 طائرة
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، تحقيق إنجاز في تصنيف التأثير لمؤسسة التايمز للتعليم العالي لعام 2024، والمعني بأهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت بفارق 100 مركز، لتصل إلى المرتبة بين 201-300 على المستوى العالمي.
وأظهرت الجامعة تميزاً في عدة مجالات، وفق تصنيف تأثير مؤسسات تايمز للتعليم العالي، حيث جاءت ضمن المراتب 101-200 عالمياً في مجالات متعددة، وتميزت الجامعة بشكل خاص في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمعني بالقضاء التام على المجاعة، والهدف السادس، والمعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر، والمعني بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقال الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأضاف أن تصنيف الجامعة ضمن أفضل 15 جامعة في العالم في الهدف رقم 4 «التعليم الجيد» والهدف رقم 17 «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف» من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يؤكد التزام الجامعة بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها في تقديم تعليم ذي جودة عالية من خلال التعاون الدولي الفعال.
وجاء تصنيف جامعة الإمارات بالمركز 62 عالمياً في الهدف السابع، والمعني بتوفر الطاقة النظيفة، وبأسعار معقولة، والذي يعكس جهود الجامعة في دعم الاستدامة من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

التنمية المستدامة
جامعة الإمارات
الإمارات
مؤسسة التايمز
أهداف التنمية المستدامة
مؤسسة تايمز للتعليم العالي
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
21 يونيو 2024
بوتين والرئيس الفيتنامي تو لام في هانوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مقترح روسيا للسلام في أوكرانيا لن يدوم إلى الأبد
21 يونيو 2024
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين
21 يونيو 2024
سوناك يتحدث إلى المزارعين في بارنستابل جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا.. «التصويت التكتيكي» يهدد «المحافظين» في انتخابات 4 يوليو
21 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج
21 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©