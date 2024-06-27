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علوم الدار

"الشؤون الإسلامية" توجه بالإيجاز في خطبة صلاة الجمعة

"الشؤون الإسلامية" توجه بالإيجاز في خطبة صلاة الجمعة
27 يونيو 2024 12:55

وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة، بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداءً من غد الجمعة الموافق 28/6/2024م حتى بداية شهر أكتوبر، حرصاً من الهيئة على سلامة المصلين، ودفعاً للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى، خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة. 

وأوضحت الهيئة أن التيسير هو منهج راسخ في ديننا الإسلامي الحنيف الذي يعدُ أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس، والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل، مبينة أن هذا الإجراء يتماشى مع نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تولي جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماماً خاصاً بسن التشريعات والقوانين المنظمة التي تعزز هذا الجانب. 

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وأكدت حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها، وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين التي تمكنهم من أداء صلواتهم في بيوت الله بروحانية وطمأنينة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة. 

المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الشؤون الإسلامية
خطبة الجمعة
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