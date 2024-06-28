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علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري 800 جراحة لمصابين فلسطينيين

المستشفى الإماراتي العائم في العريش (أرشيفية)
29 يونيو 2024 01:08

أحمد اليماحي (العريش)

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يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، تقديم خدماته العلاجية والجراحية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وقال الدكتور أحمد مبارك، مدير المستشفى العائم، لـ«الاتحاد»، إن المستشفى أجرى حتى الآن 800 جراحة دقيقة ومعقدة للمصابين الفلسطينيين منذ بداية تدشينه. 
وأوضح مبارك أن المستشفى يقدم الرعاية التأهيلية المتقدمة، إلى جانب العمليات الجراحية الدقيقة، مثل تبديل المفاصل والركب، وعلاج الجروح والكسور المعقدة.
ويضم المستشفى العائم المقام بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة موانئ أبوظبي، طاقماً طبياً وإدارياً متكاملاً من مختلف التخصصات تشمل أطباء التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ والعناية المركزة والباطنية، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة وفنية ومتخصصين في إدارة المستشفيات.
وأكد مدير المستشفى أن جميع الحالات التي يتم استقبالها تخضع بشكل فوري لعملية تقييم شاملة، يتم بعدها تحديد الإجراء العلاجي المناسب الذي سيقوم به الأطباء وفق أعلى مستويات الرعاية الصحية.
ويبذل فريق العمل جهوداً مضنية على مدار الساعة لتأدية مهمتهم الإنسانية المستمدة من رسالة دولة الإمارات، والتي تتمثل في أن المساعدات الإنسانية الخارجية جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب كافة، سواء الشقيقة أو الصديقة.
من جهتها، أكدت أفراح اليماحي، من الكادر التمريضي، حرص فريق المستشفى على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للأشقاء الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم وآلامهم، في ضوء ما واجهوه من آثار الحرب، وأملاً في إعادة البسمة لشفاه المرضى والمصابين وذويهم. 
وجرى تجهيز المستشفى الإماراتي العائم بأفضل وأحدث المعدات التي تساهم في توفير أفضل مستويات العلاج والرعاية الطبية والجراحية، وفق أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية.
وتبلغ سعة المستشفى حالياً 100 سرير للمرضى، و100 مماثلة لمرافقيهم الذين خصصت لهم أماكن لإقامتهم مزودة بجميع الخدمات المعيشية والترفيهية، ليكونوا بجانب ذويهم المرضى المقيمين في المستشفى.
ويضم المستشفى العائم غرف عمليات جراحية متكاملة وعناية مركزة مزودة بالمعدات كافة، إضافة إلى أقسام الطوارئ والرعاية الفائقة والمتوسطة والبسيطة والأشعة السينية والخدمات المساندة كالمختبر والصيدلية وغرفة التعقيم، إلى جانب المستودعات الطبية، إضافة إلى سيارتي إسعاف مجهزتين بالتجهيزات الطبية للرعاية العاجلة واستقبال الحالات الحرجة. ويضطلع المستشفى العائم بدور تكميلي ومساند للمستشفى الإماراتي الميداني في غزة.
والمستشفى مزود بمهبط للطائرات العمودية وزوارق بحرية تعزز الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.
من ناحيتهم، تقدم عدد من الأشقاء الفلسطينيين الموجودين في المستشفى ومرافقوهم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على مبادراتها الإنسانية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ للتغلب على آثار الحرب، وعلى هذه المبادرة الإنسانية.

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