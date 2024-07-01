الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا
1 يوليو 2024 22:22

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التنمية والتقدم.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع الرئيس الموريتاني خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانيه، شكر فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الأميركي بذكرى استقلال بلاده
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يصل كازاخستان على رأس وفد الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد بن زايد
تهنئة
إعادة انتخاب
آخر الأخبار
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـ"القابضة" بقيمة 2.5 مليار دولار
اليوم 12:54
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
علوم الدار
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
اليوم 12:53
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 12:44
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©