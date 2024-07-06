مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري

أبوظبي (وام)

أصدر مركز جامع الشيخ زايد الكبير التقويم الهجري للعام 1446هـ، وذلك في إطار الدور الديني والثقافي للجامع، والذي يهدف إلى إبراز الثقافة الإسلامية والتعريف بالموروث الثقافي المحلي.

ويشمل الإصدار السنوي للتقويم الهجري عدداً من المخرجات، كالتقويم المعلق «الروزنامة»، وكتاب التقويم الهجري، وإصدار الدرور والطوالع. وذكر بيان صحفي للمركز أمس، أن التقويم المعلق «الروزنامة» يتضمن أهم المعلومات المتعلقة بالتقويمين الهجري والميلادي، والدرور والبروج والطوالع، وحركة المد والجزر، ويتضمن مواقيت الصلوات في كل مناطق إمارة أبوظبي، كما يقدم مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وأقوال أصحاب السمو الشيوخ، وأقوالاً مأثورة.