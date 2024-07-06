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علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري
7 يوليو 2024 01:43

أبوظبي (وام) 

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أصدر مركز جامع الشيخ زايد الكبير التقويم الهجري للعام 1446هـ، وذلك في إطار الدور الديني والثقافي للجامع، والذي يهدف إلى إبراز الثقافة الإسلامية والتعريف بالموروث الثقافي المحلي.
ويشمل الإصدار السنوي للتقويم الهجري عدداً من المخرجات، كالتقويم المعلق «الروزنامة»، وكتاب التقويم الهجري، وإصدار الدرور والطوالع. وذكر بيان صحفي للمركز أمس، أن التقويم المعلق «الروزنامة» يتضمن أهم المعلومات المتعلقة بالتقويمين الهجري والميلادي، والدرور والبروج والطوالع، وحركة المد والجزر، ويتضمن مواقيت الصلوات في كل مناطق إمارة أبوظبي، كما يقدم مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وأقوال أصحاب السمو الشيوخ، وأقوالاً مأثورة. 

جامع الشيخ زايد الكبير
أبوظبي
الإمارات
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