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علوم الدار

ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟

ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
7 يوليو 2024 14:29

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رسمياً، البدء في إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات للمواطنين ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

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أكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، إن إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات يقتصر فقط على المواطنين في الفئة العمرية 21 عاماً فما فوق، فيما يستمر إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات للفئات العمرية الأقل من 21 عاماً، موضحاً أنه سيتم إصدار الجوزات الجديدة بنفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حالياً وبنفس قنوات تقديم الخدمة.
وأكد أنه يمكن للمواطنين التقديم على الخدمة الجديدة عند انتهاء مدة صلاحية جوازات السفر الحالية لمن هم في سن 21 عاماً فما فوق، لافتاً إلى أن التقديم على الخدمة الجديدة لمن لديهم جوازات سفر سارية يكون عند انتهاء صلاحية الجوازات الحالية، كما يحق للمواطنين المقيمين في الخارج التقديم على الخدمة في حالة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
وأضاف أنه يمكن للمواطنين الذين تتوفر لديهم شروط وضوابط الخدمة الجديدة التقديم على الخدمة عبر قنوات تقديم الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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