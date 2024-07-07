بدء استثمار مستحقات نهاية الخدمة للموظفين في أول صندوق استثماري

سامي عبدالرؤوف (دبي)

حددت إحدى الشركتين المعتمدتين كأول الصناديق الاستثمارية ضمن برنامج «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، 4 خطوات للتسجيل والاشتراك لأصحاب العمل وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغبون في تسجيلها بالنظام، ما يضمن استفادة الموظفين من الحلول المالية التي يوفرها «الصندوق».

وأشارت إلى أن الشركات تبدأ عملية التسجيل عن طريق الاتصال بالخط الساخن للشركة، أو إرسال بريد إلكتروني، أو زيارة موقعها الإلكتروني، وتقوم الشركة بإجراء فحوص العناية الواجبة المعتادة، وبعد التحقق من المعلومات كافة وكفايتها، تجري الموافقة على تسجيل الشركة.

وفور الحصول على الموافقة، سيكون بإمكان الشركات الوصول إلى منصة الشركة الاستثمارية، لإدارة خطط الاستثمار، إذ يمكنهم فيها أن يدخلوا تفاصيل الموظفين المشاركين، وبعد الانتهاء من التسجيل والإعداد، تبدأ الشركات بتقديم مساهمات في البرنامج، ما يضمن استفادة موظفيها من الحلول المالية المتوافرة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، مؤخراً، اعتماد شركتي «لونيت كابيتال» و«ضمان للاستثمار» كأول الصناديق الادخارية للبدء بتشغيل النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».

وأكدت إحدى الشركتين على موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الشركات التأكد من تقديمها المساهمات لشركة «ضمان للاستثمار» في الموعد المحدد شهرياً للحفاظ على سلامة البرنامج، مشيرة إلى أنه قد يؤدي التأخير في دفع الاشتراكات إلى فرض عقوبات وغرامات، وستجري إحالة المساهمات غير المدفوعة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات وتنفيذها.

وذكرت أنَّ أصحاب العمل مسؤولون عن الرد على أي استفسارات ترد من الموظفين فيما يتعلق بنظام الادخار لكل منهم، ويجب عليهم أن يتواصلوا مع الموظفين بطريقة شفافة وفعالة.

ويعد برنامج نهاية الخدمة لدى إحدى الشركتين، جزءاً من برنامج مكافآت نهاية الخدمة البديل المُعتمد من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن «نظام الادخار» الموظفين من استثمار مستحقاتهم في نهاية الخدمة في الصناديق المالية المعروفة بسمعتها الجيدة والحاصلة على الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعني ذلك أنَّه في نهاية عمل الموظفين، يحصلون على مستحقاتهم المالية التي ستتيح لهم فرصة زيادة قيمتها كونها جزءاً من «نظام الادخار».

وقالت الشركة: «يقدم أصحاب العمل الذين يختارون أن يكونوا جزءاً من (نظام الادخار) الاختياري هذا مساهمات شهرية في صندوق (نظام الادخار) الذي يجري استثماره بعد ذلك من قبل مديري الاستثمار من ذوي المهارات العالية لتنمية وتعزيز المزايا المتاحة للموظفين».

ويتوافر «نظام الادخار» كبديل لنظام استحقاقات نهاية الخدمة القانوني.

وكشفت الشركة عن أنه سيتم توفير نوعين من الاستثمار، الأول هو الحلول التقليدية، حيث يسعى صندوق سوق المال التقليدي لدى الشركة إلى تحقيق نمو معتدل في رأس المال مع حماية مساهمات الموظفين، وسيجري توزيع الأموال بصورة رئيسية على سندات الخزانة الأميركية والودائع في البنوك ذات التصنيف العالي في الأسواق المتقدمة والإمارات .

أما النوع الثاني من الاستثمار، فهو الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يسعى صندوق الأسواق المالية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى شركة «ضمان» إلى تحقيق نمو معتدل في رأس المال مع حماية مساهمات الموظفين، وتتكون المحفظة الأساسية بصورة رئيسية من ودائع «الوكالة» في البنوك ذات التصنيف العالي، بالإضافة إلى «الصكوك» قصيرة الأجل من جهات الإصدار ذات التصنيف العالي.

دور برنامج الادخار البديل

لفتت الشركة إلى دور برنامج الادخار البديل في زيادة المستحقات الطوعية وتعزيز رفاهية الموظفين وتمكين الوعي المالي وبناء الثروات، وكذلك الوصول إلى خيارات استثمارية متعددة.

وتطرقت إلى دور نظام الادخار البديل بالنسبة لأصحاب العمل، عن طريق تبسيط العمليات التجارية، من خلال الشراكة مع مقدمي الخدمات المعتمدين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة بكفاءة، ويخفف هذا النهج المُبسَّط العبء الإداري على الشركات، وبذلك يسمح لها بالتركيز على التطوير والتنمية، وبالتالي تعزيز جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مكاناً مرغوباً أكثر للعيش والعمل.

وأكدت الشركة دور البرنامج في جذب المواهب وإدارتها وإدارة الاستثمار ذات المستوى العالمي، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتوفير مساهمات إضافية اختيارية لصاحب العمل.