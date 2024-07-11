إطلاق أول تجربة سريرية في الإمارات حول مرض هنتنغتون

أبرمت «آيروس»، مؤسسة الأبحاث التعاقدية - جزء من مجموعة M42، اتفاقية شراكة، مع «بريلينيا ثيرابيوتيكس»، شركة التقنيات الحيوية للمراحل السريرية، والجمعية الدولية لمرض هنتنغتون، لوضع خطة محكمة لإجراء تجربة سريرية لمرض هنتنغتون ستكون الأولى على الإطلاق في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام الدواء التجريبي بريدوبيدين.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور فهد المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في M42، وقع إسلام الطنطاوي مدير عام «آيروس»، والدكتور مايكل هايدن الرئيس التنفيذي لشركة «بريلينيا»، وسفين أولاف أولسن رئيس الجمعية الدولية لمرض هنتنغتون، الاتفاقية ضمن منصة دائرة الصحة - أبوظبي خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 الذي اختتم أعماله مؤخرا في سان دييغو بالولايات المتحدة.

ويهدف الأطراف المعنيون في الدراسة السريرية التي يجري النظر في إجرائها إلى نشر الوعي حول مرض هنتنغتون واستقطاب العلاجات المبتكرة للأمراض النادرة ووضعها في متناول المرضى وأسرهم.

وتندرج هذه الجهود في إطار مشروع «نادر» لإجراء أبحاث الأمراض النادرة وتطوير علاجاتها وبدعم من دائرة الصحة التي تركز على تقييم الاحتياجات التي تفرضها الأمراض النادرة وتطوير الخيارات العلاجية المناسبة لها.

ويؤثر مرض هنتنغتون على نحو 14 شخصاً من بين كل 100 ألف شخص حول العالم ويسبب حركات غير طبيعية ومشاكل نفسية وتدهوراً شديداً في القدرات المعرفية؛ ويحدث بسبب طفرة في جين هنتنغتون يقود لاضمحلال الخلايا العصبية في الدماغ، ومع تقدمه يخسر المصابون تدريجياً قدرتهم على الاحتفاظ بوظائفهم وإدارة شؤونهم المالية والقيام بالأعمال اليومية الأساسية بما يشمل رعايتهم الشخصية أو حتى المهام المنزلية البسيطة، وفي معظم الأحيان يُساء تشخيص المرض أو لا يتم اكتشافه على الإطلاق لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يجعل إجراء تجربة حوله أمراً حيوياً لنشر الوعي وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة: تماشياً مع التزامنا بمعالجة تحديات الرعاية الصحية العالمية وتحفيز وتيرة تبني الحلول الصحية المبتكرة تفخر دائرة الصحة - أبوظبي بأنها تشهد إطلاق أول تجربة سريرية في المنطقة حول مرض هنتنغتون، مؤكدة أن إمارة أبوظبي ماضية في دعم مبادرات علوم الحياة في إطار مساعيها لتحسين الوعي بالأمراض المزمنة وسبل إدارتها بما يرتقي بنهاية المطاف بمخرجات الرعاية الصحية للمرضى في الإمارة وخارجها. وأكد الدكتور فهد المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في M42، الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث وجمع بيانات إضافية حول هذا المرض في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان تمثيل المصابين به من سكان المنطقة بأفضل شكل ممكن في التجارب السريرية.

وقال سفين أولاف أولسن رئيس الجمعية الدولية لمرض هنتنغتون، إن هذه الدراسة المخطط إجراؤها حول مرض هنتنغتون تعتبر الأولى في المنطقة حيث سيعزز التعاون بين آيروس وبريلينيا من فهمنا للمرض.

وأكد إسلام الطنطاوي مدير عام «آيروس»، أن إيجاد المرضى المناسبين ودفعهم للمشاركة في الدراسة السريرية هو ركن رئيسي لنجاحها إلا أن هذه المهمة ليست باليسيرة على مستوى الأمراض النادرة مثل هنتنغتون. وقال الدكتور مايكل هايدن الرئيس التنفيذي لشركة بريلينيا إن دواء بريدوبيدين يعتبر مستقبلاً للناقل العصبي «سيجما» يتسم بطبيعة انتقائية وقوية وله خصائص وقائية عصبية وفي الدراسات السريرية أثبت فوائد علاجية متسقة ضمن معايير مستقلة تنطوي على أهمية كبيرة للمرضى وأسرهم.