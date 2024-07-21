25 جهازاً لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكملت مجموعة تدوير توزيع 25 جهازاً لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في مناطق مختلفة في الإمارة، تستهدف من خلالها جمع القوارير البلاستيكية وعلب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم، وتضمن الإطلاق اعتماد نظام المكافآت لتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في إعادة التدوير وكسب نقاط المكافآت، بالتعاون مع شركاء المبادرة.

ووزعت «تدوير» الآلات في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها وزارة المالية، حديقة أم الإمارات، ومطار زايد الدولي، وجامعة الإمارات، على أن تثبت المزيد من هذه الأجهزة في المستقبل.

وكشفت المجموعة، خلال مؤتمر صحفي، عن أن الهدف من هذه الأجهزة تحويل النفايات عن مدافن النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتشجيع إعادة التدوير وتقليل النفايات، ودعم الهدف المتمثل في تحويل 80% من النفايات من مكبات النفايات بحلول 2030.

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»: «يساهم المجتمع والشركاء بدور حيوي وبالغ الأهمية في العمل على الحفاظ على بيئة نظيفة»، مبيناً أن «برامج إعادة التدوير، ومكافآت تدوير تعد فرصة فريدة لإحداث نقلة هائلة في مساعي إعادة التدوير في أبوظبي، حيث تمثل خطوة مهمة نحو الأمام في إنشاء بنية تحتية قوية لإعادة التدوير».

وأشار الظاهري إلى أن هذه الأجهزة تؤكد التزام مجموعة «تدوير» بتوظيف التقنيات في سبيل مستقبل أكثر استدامة، حيث ستواصل المجموعة الاستفادة من الخبرات والشراكات مع المؤسسات ذات التفكير المماثل، لإبراز قيمة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري لدعم مساعي الاستدامة التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الطموح المتمثل في تحويل 80% من النفايات من مكبات النفايات بحلول عام 2030.

مبتكرة

أوضح محمد البلوشي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات في «تدوير» أنه مع توزيع الآلات لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وتطبيق برنامج «مكافآت تدوير» تم توفير طريقة جديدة ومبتكرة لتشجيع أفراد المجتمع على تجميع وفرز النفايات من المصدر، كما تساهم في إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في قطاع إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين المجتمعات من تبني الممارسات المسؤولة في إعادة التدوير. وبين البلوشي أن المقدر حالياً من إنتاج النفايات البلدية الصلبة سنوياً يصل إلى 10 ملايين طن من النفايات، وما يتم تحويله عن مكبات النفايات يصل إلى 40%، والخطة أن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول 2030.

استدامة

قال حميد الظاهري، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تسعى مجموعة أدنيك لتعزيز استدامة عملياتها وبرامجها باستمرار، وضمان توافقها مع الخطط الطموحة لإمارة أبوظبي. وشراكتنا مع مجموعة تدوير تدعم الاستراتيجيات والأهداف الوطنية لدولة الإمارات للتنمية المستدامة، مما يعكس رؤية القيادة في دولتنا، وتعزز الحلول المبتكرة لتحسين جهودنا في إعادة التدوير والتقليل من النفايات».