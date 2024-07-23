جامعة دبي تحتفل بيوم القمر العالمي

دبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة دبي باليوم العالمي للقمر، بمشاركة نخبة متميزة من خبراء وكالة ناسا للفضاء والمختصين في علوم الفضاء، ويأتي هذا الاحتفال ضمن احتفالات دول العالم بهذا اليوم الذي يصادف الـ20 من يوليو من كل عام، وهي الذكرى التي هبط فيها رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وزميله بز الدرن على سطح القمر في رحلة أبولو، وخصصت الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفال بيوم القمر العالمي.

وقال رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، إن الجامعة تحتفل للعام الثاني بهذه المناسبة لما تمثله علوم الفضاء والقمر من أهمية في استراتيجية الإمارات للفضاء، وكذلك للمسؤولية التي توليها الجامعة لإلهام وإعداد جيل المستقبل لدراسة علوم وتخصصات الفضاء المختلفة، إضافة لدور الجامعة الرائد من خلال أبحاثها المختلفة وأبحاث مختبر الفضاء، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأشار الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في الجامعة، ومستشار مبادرة اليوم العالمي للقمر إلى أن لدولة الإمارات دوراً رائداً وحيوياً في التعاون الدولي لاستكشاف القمر، وهي عضو ضمن مبادرة أرتيمس لوكالة ناسا في تعاون دولي يشمل أميركا وكندا والاتحاد الأوروبي والإمارات واليابان للمشاركة في بناء محطة الفضاء القمرية، لافتاً إلى دور الإمارات في تصميم وبناء الكبسولة المغلقة في هذه المحطة التي سينطلق منها رواد الفضاء للقمر، بالإضافة لخطة الإمارات لإرسال رائد فضاء لهذه المحطة مستقبلاً، والخطة الملهمة لإرسال رائد فضاء للقمر مستقبلاً بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرة.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل تعليمية متخصصة في علوم القمر نظمها فريق نقطة الفضاء من شركة «تيار» تضمنت معلومات عن الفضاء وأساسيات تطوير الأقمار الصناعية وأهمية الرحلات الفضائية لاستكشاف القمر وخاصة الرحلات الإماراتية، واختتمت الورشة بتجربة عملية لتركيب وإجراء تجارب على تطوير الأقمار الصناعية من خلال قمر صناعي مصغر.