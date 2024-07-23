الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهرجان الصداقة الإماراتي- الصيني يختتم فعالياته

مهرجان الصداقة الإماراتي- الصيني يختتم فعالياته
24 يوليو 2024 01:03

تشينغداو (وام)
اختتمت في مدينة تشينغداو الساحلية شرقي الصين فعاليات مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني، احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.
وحظيت الفعالية بحضور لافت من المسؤولين والدبلوماسيين من كلا البلدين، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الثقافية والتعليمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام

وأكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، على هامش اليوم الختامي، عمق العلاقات الإماراتية الصينية وأهمية مواصلة تعزيزها في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهدته خلال العقود الأربعة الماضية، لاسيما في أعقاب الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في 30 مايو الماضي، التي فتحت آفاقاً واسعة لتوطيد الروابط الاقتصادية ودعم المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
ومن جهته، أشار محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، إلى الإقبال الكبير من الجمهور الصيني على المنتجات التقليدية الإماراتية، لاسيما التمور، معرباً عن سعادته باهتمام الجمهور الصيني بالتراث الإماراتي.
وأتيحت للحضور فرصة تذوّق أشهر الأكلات الشعبية الإماراتية، للتعريف بالمطبخ الإماراتي، مما أضفى نكهة ثقافية على الاحتفال، عكست التبادل الحضاري بين البلدين.
واختتمت الفعالية بعرض جوي مبهر بالطائرات المسيّرة «الدرون»، التي أضاءت سماء تشينغداو بتشكيلات ضوئية تمثل رموز البلدين، وحفل فني قدم لوحات من التراث الثقافي لكلا البلدين عكس عمق التبادل الحضاري بين الإمارات والصين.

شينغدو
الصداقة الصينية الإماراتية
العلاقات الإماراتية الصينية
العلاقات الصينية الإماراتية
الإمارات
الصين
الإمارات والصين
حسين الحمادي
التجارة الإماراتية الصينية
آخر الأخبار
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
24 يوليو 2024
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
الأخبار العالمية
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
24 يوليو 2024
الاتفاق الجديد تضمن استئناف طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن
24 يوليو 2024
كامالا هاريس لدى وصولها إلى مطار ميلووكي ميتشل الدولي بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتصدر الترشيحات لخلافة بايدن في السباق الانتخابي
24 يوليو 2024
مهاجرون على متن قارب حديدي صغير ينتظرون النجدة من سفينة إنقاذ في المياه الدولية بين تونس ولامبيدوزا (رويترز)
الأخبار العالمية
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
24 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©