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عملية الفارس الشهم 3 تُوزع مساعدات عاجلة على العائلات النازحة في خان يونس

عملية الفارس الشهم 3 تُوزع مساعدات عاجلة على العائلات النازحة في خان يونس
26 يوليو 2024 15:39

وزعت عملية الفارس الشهم 3 الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساعدات عاجلة وطرود تمور وجالونات مياه صالحة للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء بمدينة خان يونس، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المدينة وتدمير البنية التحتية، ما أدى إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.


وتهدف عملية الفارس الشهم 3 إلى توفير الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الأسر النازحة الذين خرجوا من بيوتهم جراء العمليات الجارية، حيث تم توزيع تمور ومئات الجالونات من المياه بشكل منظم لضمان وصولها إلى أكبر عدد من العائلات في خطوة لاقت إشادة واسعة من المستفيدين، معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذا الدعم الإنساني.

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ووزعت عملية الفارس الشهم 80 طناً من المساعدات الإنسانية والعاجلة، لإغاثة العائلات الفلسطينية في خان يونس التي تعاني نتيجة الأحداث الصعبة، عجزاً في توفير المواد الأساسية والمياه.

وتسعى عملية الفارس الشهم 3 إلى التخفيف من أزمة المياه في مناطق وجود السكان والنازحين، حيث نفذت حملة لتوزيع المياه تجاوز عدد المستفيدين منها 70 ألفاً، وتعمل في الوقت الحالي مع بلدية خان يونس لإصلاح خطوط وخزانات المياه، لتوفيرها بشكل دائم وكاف، لتجنب الكوارث الإنسانية والأمراض.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
فلسطين
خان يونس
الإمارات
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