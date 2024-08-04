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شرطة دبي تسجل 94 حادثاً بسبب عدم الالتزام بخط السير والرجوع إلى الخلف

شرطة دبي تسجل 94 حادثاً بسبب عدم الالتزام بخط السير والرجوع إلى الخلف
4 أغسطس 2024 11:22

حذر العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من أن هناك أخطاء جسيمة يرتكبها بعض السائقين قد يتسببون بها في حوادث مرورية مروعة، مشيراً إلى أن الكثير من الأشخاص يسقطون ضحايا لأخطاء الآخرين نتيجة عدم إدراك بعضهم لخطورة المخالفات المرورية التي يرتكبونها في بعض الأحيان، ظناً منهم بأنها بسيطة مع العلم بأنها قد تتسبب في وقوع حوادث مأساوية يذهب ضحيتها أناس أبرياء.

وأشار العميد جمعة بن سويدان إلى أنه تم رصد مخالفات مرورية عدة قام بارتكابها عدد من السائقين في شوارع الإمارة كادوا أن يتسببوا في حوادث مرورية بليغة، تمثلت في الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة، والقيادة بعكس اتجاه السير، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، إذ تعمد السائقون إلى ارتكاب تلك المخالفات رغبة في الدخول إلى الشارع العام، موضحاً أن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة تلك المخالفات، تُعد الأخطر من نوعها، لأن الاصطدام يكون بقوتين متضادتين، بين مركبتين تسيران باتجاه نقطة واحدة.

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وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن إحصائيات الإدارة العامة للمرور سجلت خلال الأشهر الـ6 الماضية 94 حادثاً مرورياً، منها 64 حادثاً لعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، فيما سجلت 14 حادثاً لقيادة المركبة بعكس اتجاه السير، وتسجيل 16 حادثاً لعدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي.

ولفت العميد جمعة بن سويدان، إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي نص على توقيع غرامة بقيمة 600 درهم وتسجيل 6 نقاط مرورية على مخالفة قيادة المركبة بعكس اتجاه السير، فيما تبلغ قيمة غرامة مخالفة الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة 500 درهم و4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة غرامة مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي 400 درهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحوادث المرورية
دبي
شرطة دبي
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