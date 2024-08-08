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علوم الدار

النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة تعريض حياة الناس للخطر

النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة تعريض حياة الناس للخطر
9 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعريض للخطر.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي»، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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