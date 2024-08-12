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علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين هاجر الذهلي أميناً عاماً لـ"مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع"

محمد بن زايد
12 أغسطس 2024 13:43

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي هاجر أحمد محمد الذهلي أميناً عاماً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بدرجة وزير.

شغلت معاليها منصب الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية منذ عام 2023 كما شغلت عددا من المناصب الحكومية في مجال الاتصال الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، منها مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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حصلت معاليها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام 2019 وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية عام 2010.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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